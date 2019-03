Drie Nederlanders kweekten bijna 77 kilogram hennep Stefan Van de Weyer

27 maart 2019

09u19 0 Tienen Drie Nederlanders kregen op de Leuvense strafrechtbank achttien maanden cel en 8.000 euro boete omdat ze op de Oplintersesteenweg in Tienen tussen 20 juni en 8 november 2017 een cannabisplantage uitbaatten. Volgens de rechter had het trio bijna 77 kilogram drugs geteeld.

Deze drugs zouden een waarde van ongeveer 307.000 euro hebben gehad, daarom werd er per beklaagde om en bij de 102.500 euro aan vermogensvoordeel verbeurd verklaard. Volgens het onderzoek stonden in het pand in totaal 2.137 hennepplanten die al minstens één keer geoogst werden. Deze grote hoeveelheid planten werden tijdens twee huiszoekingen ontdekt in zeven verschillende kweekruimtes. Gezien één van de betrokkenen, een 44-jarige man uit Antwerpen, een blanco strafblad had, kreeg hij de celstraf volledig met uitstel over drie jaar voor hetgene zijn periode van voorlopige hechtenis overschrijdt. Op het moment van de feiten had hij ook psychische en financiële problemen, ook daarin werd enigszins een verzachtende omstandigheid gezien. Zijn twee kompanen, waaronder een man momenteel in de Leuvense Hulpgevangenis zit voor andere feiten, stuurden hun kat naar de rechtbank en kregen de celstraf en de boete zonder uitstel omdat ze geen schuldbesef vertoonden.