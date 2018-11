Drie inbrekers slaan op de vlucht VDWT

Drie onbekenden probeerden donderdag rond 19.30 uur in te breken in een woning in de Galgestraat. Ze waren over een muur tot in de tuin geraakt. Toen een buurtbewoner hen opmerkte vluchtte het trio weg in een wagen. De recherche volgt de zaak verder op.