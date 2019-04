Drie Belgische toppers op Suikerrock Christian Hennuy

05 april 2019

09u42 4 Tienen Suikerrock vindt dit jaar plaats op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juli. Voor de zaterdagaffiche werden drie Belgische toppers gestrikt: Zwangere Guy, SONS en Black Leather Jacket.

Zwangere Guy, echte naam Gorik Van Oudheusden, speelt losjes tweemaal een uitzinnige AB plat, en zette zich mede via ‘Stikstof’ netjes op de Belgische hip-hopkaart. Zwanger is hij gelukkig enkel van uitstekende songs, denk maar aan het beklijvende ‘Gorik Pt. 1’ of ‘Guy Funk’ met Selah Sue. ‘Wie is Guy?’ heet zijn onlangs verschenen debuut.

Nieuwe Lichting

Scheuren en groeien, dat doen ze nog steeds bij SONS. Vorig jaar winnaars van de Nieuwe Lichting 2018 en al meteen absoluut fantastisch op de Suikerrock en Werchter mainstages. Tijdens het voorbije boerenjaar vonden ze gelukkig nog wat tijd om de studio in te duiken. Dit jaar keren ze terug, gewapend met een debuutplaat die op 18 april verschijnt. ‘Family dinner’ gaat die heten, maar dat zal de lading niet dekken. SONS blijft rauwe gitaarherrie, heel aanstekelijk jong en fris verpakt en gebracht.

Ook Black Leather Jacket laat grauwe met grain doordrongen garagerock op de toehoorders los. Men kent ze van ‘Troublemaker’ waarmee ze het in 2017 tot finalist in de Nieuwe Lichting schopten, en zeker van het aanstekelijke ‘Village people’ waarmee ze tegenwoordig hoge ogen gooien in De Afrekening.

Deze drie namen komen op zaterdag 27 juli met in volgorde Black Leather Jacket, SONS en Zwangere Guy, voor het optreden van Goose. Deze namen worden toegevoegd aan andere toppers zoals op vrijdag o.a. Bazart en Lourist LeMC en op zondag Rob De Nijs, Niels Destadsbader en Marco Borsato.