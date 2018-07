Drankverkoop stadsbraderie 14 juli 2018

02u30 0 Tienen Gemeenteraadslid Patrick Grootjans (Tienen Plus) kaartte op de gemeenteraad de drankverkoop op de stadsbraderie van medio juni aan.

"Alle politieke partijen hebben een brief van handelaarsvereniging Kwixx gekregen met als onderwerp 'politieke campagne braderie'. Daarin staat: 'er mag geen verkoop of gratis drank, voeding of andere aangeboden worden ten nadele van de horecazaken of winkels (geldt ook voor politiek actieve handelaars.' Dan is mijn vraag: waarom heeft Tienen Vooruit!, nota bene de partij die zich opwerpt als de grote verdediger van de handel en de middenstand, die voorwaarde niet gerespecteerd? En waarom is er niet opgetreden door Kwixx, een vereniging die functioneert bij de gratie en met de centen van de stad?" (VDT)