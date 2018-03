Dorp herdenkt wereldoorlogen 21 maart 2018

02u27 0 Tienen Aan het monument op het Sint-Pietersplein in Vissenaken vond gisteravond al voor de vijfde keer een herdenking van beide wereldoorlogen plaats, met evenwel een focus op de WOI.

Naast onder meer vaderlandslievende verenigingen tekenden ook heel wat leden van de 82nd-101st Airborn Division vzw Belgium present, in Britse militaire uniformen. "We hebben voor die uniformen gekozen omdat de Amerikanen in WOI niet in Vissenaken waren (de 82nd en 101st zijn Amerikaanse luchtlandingsdivisies, red.)", zegt Albert Hendrickx van de vzw. "In ontmoetingscentrum de Kronkel hebben we ook een tentoonstelling opgezet, met levensgrote poppen. Uiteenlopende nationaliteiten, maar wel allemaal in een WOI-uniform."





Naast de herdenkingsplechtigheid, geleid door schepen Wim Bergé, waren er ook nog heel wat andere activiteiten in de Kronkel. "Uiteraard staan de plechtigheid aan het monument en de herdenking van de vier gesneuvelden uit Vissenaken centraal, maar in de Kronkel stond ook een lezing op de planning." (HCH)