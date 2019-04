Domino’s Pizza zal vermoedelijk pas begin mei open gaan vdt

11 april 2019

Het is dan toch nog niet zeker of Domino’s Pizza kan openen op 26 april. “Waarschijnlijk hebben we iets meer tijd nodig en zal de winkel in de eerste week van mei open gaan. Een exacte datum wordt binnenkort zeker meegedeeld”, zegt PR-manager, Marianne Kemps. “Deze vestiging zal geleid worden door franchisenemer Yassine Islam, die ook de drie winkels in Leuven, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver beheert. Ook in Tienen zullen alle pizza’s vers gemaakt worden. Standaard zullen er 24 pizza’s op het menu staan, maar met de pizzachef kunnen klanten online zelf toppings verwijderen of toevoegen. De verhoudingen zijn in iedere winkel hetzelfde. En op het menu staat niet alleen pizza’s. Ook hot sandwiches, side dishes, desserts zoals Thick Shakes zullen te verkrijgen zijn.”