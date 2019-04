Domino’s Pizza opent binnen twee weken de deuren Vanessa Dekeyzer

10 april 2019

16u32 14 Tienen Op vrijdag 26 april gaat Domino’s Pizza open op de Grote Markt van Tienen. Maandenlang werd er gewerkt aan de inrichting van dit pand, dat na vijf jaar leegstand zwaar onderkomen was. De nieuwsgierigheid was dan ook groot bij de Tienenaars naar wat er in de plaats zou komen van het vroegere café Eclips. “De vestiging in Tienen heeft zonder twijfel de mooiste inrichting”, zegt uitbater Gaston Vandeput.

Gaston (66) is een Tienenaar in hart en nieren. Jarenlang runde hij zelfstandig een drukkerij op de Wolmarkt, later ging hij aan de slag bij een drukkerij in Diest. Toen die kwam te sluiten, ging Gaston vijf jaar geleden officieel met pensioen. “Mijn echtgenote heeft een flexi-job bij Domino’s Pizza, waar ze mee instaat voor de administratie en zo ben ik ook betrokken geraakt met de opstart van de drie vestigingen in Leuven en de eerste in het Hageland, in Diest. Toen bekend geraakt dat er ook een filiaal in Tienen zou open gaan, heb ik mezelf voorgesteld als uitbater.”

Gaston zal aanvankelijk een team van een zestal personeelsleden leiden. “Ik zal een rechtvaardige maar strenge baas zijn”, kondigt hij al aan. “Voor mij is het zeer belangrijk dat er proper en met verse producten gewerkt wordt en dat het personeel de Nederlandstalige taal machtig is. Verder moet de klant steeds koning zijn. Hij kan zelf beslissen hoe groot zijn pizza mag zijn, wat er op mag en hoe dik de korst moet zijn. Dat is net het concept van Domino’s Pizza en de reden waarom deze keten zo populair is.”

Wanneer je binnenstapt in de zaak, word je eigenlijk niet meteen geconfronteerd met het gebruikelijke interieur van een keten. “Wij kiezen ervoor om het gezellig te maken door een soort van living-gevoel te creëren met wat plantjes en decoratie-elementen op tafel en leuke kaders tegen de muur. Dat wil niet zeggen dat we er een restaurant willen van maken. Op de kaart staan enkel pizza’s en wie dat wil kan wel een blikje bier of een klein flesje wijn erbij bestellen, maar we willen de lokale horeca niet tegen het hoofd stoten. We hebben ook bewust geen wifi, zodat er een vlotte wissel kan zijn van de vijftigtal zitplaatsen binnen. Bij goed weer zetten we het terras buiten. Alleen zal dat niet kunnen bij Suikerrock, want dan wordt hier het podium voor de mindervaliden opgesteld. Maar uiteraard kan er wel nog binnen gegeten worden met op de bovenverdieping een prachtig uitzicht op het hoofdpodium.”

Wie zijn pizza mee naar huis wil nemen, kan dat natuurlijk ook, en in een straal van ongeveer vijf kilometer kan er aan huis geleverd worden via drie elektrische fietsen en twee scooters. Domino’s Pizza zal dagelijks open zijn van 10 tot 23 uur. “De buren zijn alvast blij dat deze leegstaande hoek eindelijk ingevuld geraakt is”, zegt Gaston. “Het brengt zeker weer wat meer animo naar de Grote Markt!”