Documentaire film ‘Zie mij doen’ Christian Hennuy

09 december 2018

Op dinsdag 11 december van 20.15 uur tot 21.45 uur organiseert Pasform de filmprojectie ‘Zie mij doen’ in de theaterzaal van CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein. Deze documentaire wordt ingeleid door Pasform-Tievo, de vormingsorganisatie voor mensen met een mentale beperking in Tienen. Nadine, Sofie, Sam, Quan, Mathias en Jessica laten ons in hun gedachten en emoties kijken. Ze wonen samen in een zorgcentrum voor mensen met een mentale beperking. ‘Zie mij doen’ is een ingetogen, diep humaan portret in prachtig zwart-wit, waarvoor Jef Neve een bijpassende soundtrack heeft gecomponeerd. Regisseur Klara Van Es bezocht het zorgcentrum Monnikenheide regelmatig, waar ze de personages als geen ander leerde begrijpen. In haar film ligt de focus dan ook op wat mensen met een handicap zelf te zeggen hebben. Toegang 4 euro.