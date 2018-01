DJ Voltage timmert aan DJ-carrière 25 januari 2018

02u25 0 Tienen De negentienjarige student journalistiek Tibeau Reynaerts uit Kumtich, oftewel DJ Voltage, is niet meer weg te denken uit het uitgaansleven in de regio. Hij speelt op zowat elke Tiense fuif en sinds kort verovert hij ook Leuven, waar hij elke donderdag draait in danscafé Alegria op de Oude Markt.

DJ Voltage speelt voornamelijk EDM, Electronic Dance Music. "Maar ook commerciële muziek komt in mijn set vaak aan bod. Ik kijk ook heel goed naar de reactie van het publiek en speel daar dan op in. Dat kan door zelf enthousiast te zijn achter de draaitafel. DJ's van vandaag staan vaak te stil, vind ik. De interactie met het publiek is zeker een van mijn sterktepunten!"





"Via sociale media krijg ik nu ook boekingen voor buiten de regio en dat is een begin. De echte doorbraak wil ik maken met een eerste bom van een eigen single. Samen met Sweet Light heb ik wel al een mash-up uitgebracht, die werd opgepikt door QMusic. Op You Tube haalde het nummer bovendien 40.000 views. Dat smaakt zeker naar meer!" (VDT)