DJ JØMEL verovert Tiense deejayscene Vanessa Dekeyzer

27 december 2018

15u31 0 Tienen Jordy Mellaerts, alias DJ JØMEL, is amper 19 maar weet goed wat hij wil: doorbreken als producer-deejay. Vandaag timmert hij verder aan zijn weg naar de top van op zijn zolderkamer, waar hij een studio inrichtte. Daarin ontvangt hij graag ander jong lokaal talent om er samen projecten op te zetten. “We kunnen veel van mekaar leren en mekaar versterken”, aldus Jordy.

Muziek is steeds een belangrijke factor geweest in het leven van Jordy. Hij herinnert zich nog goed dat hij als zesjarige een goedkope plastic gitaar kreeg en dat hij daar zonder al te veel melodie op begon te rammen. “Dat was de start van mijn muzikale carrière”, zegt hij lachend. “Daarna ben ik gelukkig privé lessen gitaar gaan volgen en heb me ingeschreven op de muziekschool, waar ik naast gitaar ook een passie voor pianospelen kreeg. En ook toneel en podium boeiden me mateloos.”

Ed Sheeran als voorbeeld

Jordy wilde niets liever dan in de voetsporen van Ed Sheeran treden, enkel hijzelf en zijn gitaar op het podium. “Alleen heeft Sheeran een klok van een stem en ik niet”, grapt Jordy. “Ik besloot het dus over een andere boeg te gooien. Toen een maat van mij een liedje van David Guetta, die muziek kende ik tot dan toe niet, liet horen, was ik meteen verkocht. Ik experimenteerde eerst op een gratis computerprogramma en kocht erna een eerste mengpaneeltje. Al snel volgde een hele installatie. Telkens liet ik hiervoor geld afhouden van mijn zakgeld, want ik had niet het geduld om te wachten tot ik effectief mijn zakgeld kreeg. (lacht) Papa begreep dat, want hij is zelf nog deejay geweest. Hij is trots dat ik mijn ambities wil waarmaken.”

Naast zijn studies realisator-audioproductie spendeert Jordy het meest tijd aan het voorbereiden van zijn sets. “Ik werk niet met sticks met daarop een vaste volgorde van liedjes, omdat ik graag in interactie ga met het publiek. Je weet toch nooit op voorhand wat voor soort publiek je krijgt? Dus ik probeer in het begin van mijn set een beetje allerlei genres te draaien, zodat ik snel oppik wat het meest aanspreekt. Daarop borduur ik verder tot wanneer het publiek en ik op dezelfde golflengte zitten en dan knalt het!”

Jong talent

Jordy speelde al op Suikerrock en staat bijna elk weekend op een podium ergens in Vlaanderen. “Er is veel aanbod op de markt van de deejays, besef ik. Maar dat is niet erg. Ik geef zelfs workshops voor beginnende collega’s. Bovendien werk ik samen met ander Tiens talent, dat steeds welkom is om mijn studio te lenen voor opnames. Tienenaar Mats Tuerlinckx is volgens mij een opkomend talent, met wie ik graag nummers schrijf en maak. Hij is zelf ook gitarist en zanger. We vullen mekaar perfect aan.”

“Wie ik graag wil bedanken, is Wim Ottenbourg, de uitbater van danscafé De Patria. Hij heeft me als 14-jarige de kans gegeven, net als aan veel ander lokaal talent, om te tonen wat ik in mijn mars heb. Jammer dat de zaak binnenkort sluit, maar ik heb hem beloofd dat ik later ook zo’n danscafé ga openen, als ik oud ben”, besluit Jordy lachend. Meer info vind je op www.jomel.club.