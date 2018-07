Discussie over herverdeling van het Gemeentefonds 28 juli 2018

02u46 0 Tienen Raadslid Marc Ylen (sp.a) pleitte op de gemeenteraad voor een herverdeling van het Gemeentefonds. Dat benadeelt volgens hem de Tienenaar. Tienen Vooruit! is het daarmee eens.

"De stad Leuven heeft de kaap van de 100.000 inwoners overschreden en kreeg daarvoor 56.860.685 euro of 566.96 euro per inwoner", berekent Jos Mombaers (Tienen Vooruit!). "Tienen, met bijna 35.000 inwoners moet het met veel minder stellen: 10.120.832 euro of 294.51 euro per inwoner. Als men alleen al kijkt naar hoge aantal leefloners in Tienen, 279 in 2017, is het duidelijk dat een hogere toelage noodzakelijk is."





"De stad staat bovendien voor enorme investeringen zoals de heraanleg van de Grote Markt en krijgt van het Vlaams gewest steeds meer taken", aldus Ylen. Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) snapt de tussenkomsten niet meteen. "Tienen zit in een bevoorrechte positie en krijgt al een voorafname, los van de criteria voor de verdeling van de middelen. Pleiten voor een herverdeling is voor de Tienenaar dan ook een slechte zaak!" Schepen van Financiën Johan Dewolfs (N-VA), gaf nog aan dat Tienen geen hoge schuldgraad heeft. "De cijfers van Ylen zijn compleet van de pot gerukt. De totale schuld bedroeg vorig jaar 24,9 miljoen euro ofwel 711 euro per inwoner." (VDT)