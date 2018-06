Dilio Exclusive al 25 jaar een begrip 15 juni 2018

Dilio Exclusive vierde zopas haar 25-jarig bestaan. "Mijn ouders kwamen 45 jaar geleden in Tienen wonen, waar mama een kapsalon opstartte. Ik had al snel ook het kappersvirus te pakken", vertelt Steven Janssen. "Na mijn kappersstudies kon ik aan de slag in het salon van mijn mama. Toen zij besloot een andere weg in te slaan, werd Dilio geboren. Ik ben bijzonder trots op mijn team en op mijn trouwe klanten."





(VDT)