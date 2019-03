Digitaal ontmaagd. Christian Hennuy

Het Huis van het Kind organiseert op donderdag 14 maart van 20 tot 22 uur in het Sociaal Huis aan de Kabbeevest 110 in Tienen de lezing ‘Digitaal ontmaagd - Over bloemetjes, bijtjes en dickpics’ . Spreker is Sarah Van Gysegem, redacteur van BOTsing en auteur van boeken. Ouders van tieners zijn de doelgroep. Met pubers over seks praten is niet simpel. Tijdens de lezing komen er concrete situaties en praktische tips aan bod. Om met een gerust hart tieners hun weg te laten zoeken op het pad van liefde en seks. In real life en digitaal. Toegang: gratis. Info en reservatie: 016/80.11.63, of info@huisvanhetkind.tienen.be