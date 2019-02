Dieven stelen geld uit woning Kristien Bollen

06 februari 2019

Een bewoonster van een huis in de 22ste Liniestraat in Tienen stelde bij haar thuiskomst rond 11.45 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De dame had haar woning ’s ochtends slotvast achtergelaten. De inbrekers konden een schuifraam aan de achterzijde openen en doorzochten de woning volledig. Op het eerste zicht werd er cash geld gestolen.