Dieven stelen flessen alcohol uit woning vdt

17 januari 2019

09u21 0

Dieven maakten van de afwezigheid van de bewoners gebruik om in te breken in een woning in de Spikdorenstraat in Tienen. De woning werd volledig doorzocht. Er werden een aantal flessen alcohol ontvreemd. De inbraak zou hebben plaatsgevonden in de periode tussen 11 januari en 15 januari.