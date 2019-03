Dieven stelen blindengeleidestok bij blinde thuis KAR

15 maart 2019

11u35 0 Tienen Vier mannen zijn veroordeeld tot celstraffen tussen 8 en 20 maanden voor onder andere een diefstal bij een blinde man uit Tienen.

Simon R., Tharan H., Michaela V. en Maxim C. stonden terecht voor zes diefstallen met braak, bedreiging en geweld in Tienen van september tot november 2018. Een van hun slachtoffers was een blinde man. In twee bewegingen gingen ze ervandoor met kledij, een home cinema en een witte blindengeleidestok. Een ander slachtoffer van het viertal was het Overkop-huis in Tienen dat een klein jaar voordien geopend was als een van de vijf huizen in Vlaanderen waar jongeren een luisterend oor vinden. Daar ontvreemdden ze een kistje met cash geld en een kluis. Op een andere plek gingen ze ervandoor met een go-kart. Simon R., Tharan H. en Michaela V. kregen effectieve celstraffen van respectievelijk twintig, vijftien en acht maanden. Maxim C. werd veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel onder probatievoorwaarden.