Dieven slaan tweede maal toe in amper zes weken Kristien Bollen

25 december 2018

Dieven hebben van de kerstnacht gebruik gemaakt om in te breken in krantenkiosk Relay, in het station van Tienen. Op amper zes weken tijd is dit reeds de tweede inbraak. Net als vorige maal drongen de daders binnen via de achterzijde die ze konden bereiken van het perron van spoor 1. Ondanks de bijkomende veiligheidsmaatregelen na de eerste inbraak sloegen dieven nogmaals toe. Ditmaal bleef de buit wat beperkter, maar de ravage is groot. Uitbater Bart Vandeput (40) nam de zaak pas in april van dit jaar over en moet uitgerekend op kerst al een tweede inbraak verwerken. “Ja, kerst had ik me wel anders voorgesteld. Rond 4.20 uur deze nacht kreeg ik een telefoon van de alarmcentrale. Via hetzelfde paneel aan de achterzijde drongen ze binnen. In de stockruimte maakten ze enorm veel wanorde. De inhoud van de rekken werd op de grond gegooid. De camera’s wisten de inbrekers te manipuleren. Ook achter de toonbank werd grote wanorde gesticht. Toch trad de sensor in de winkel zelf wel in werking waardoor het alarm toch afging. Vermoedelijk deed dit de daders opschrikken en bleef de buit ‘beperkt’ tot enkele krasloten en een 30-tal farden sigaretten.”

Vorige maal werd er al aan 15 duizend euro gestolen, nu is de buit dus geringer maar weer is er heel wat schade. “De politie is ter plaatse geweest voor de nodige sporenopname. Met kon enkele vingerafdrukken en een voetafdruk terugvinden. Hopelijk kan men de daders klissen. Morgen is de zaak noodgedwongen gesloten. Morgen zullen we de hele dag nodig hebben om de ravage op te ruimen, inventaris te maken en alles te laten herstellen.”