Dieven op pad 05 juli 2018

02u48 0 Tienen In Kumtich werden afgelopen dinsdag vier woninginbraken vastgesteld.

In de Vondelstraat stelden bewoners omstreeks 5.30 uur vast dat dieven binnengedrongen waren via een raam aan de voorzijde. De daders gingen aan de haal met zo'n 5.000 euro cash.





In de Daalstraat zagen bewoners omstreeks 6.30 uur dat er spullen uit hun portefeuille in de tuin lagen. Dieven waren de woning binnengedrongen via de achterdeur, die niet op slot was. Ze maakten 50 euro buit.





Omstreeks 7.40 uur werd er ook in de Jodenbeemdstraat een inbraak vastgesteld. De daders drongen binnen via een raam en konden 10 euro buitmaken uit een handtas. Uit een portefeuille haalden ze nog eens 50 euro.





Tot slot werd in de Vondelstraat omstreeks 16.25 uur een inbraak in een tuinhuis vastgesteld. In de tuin lag een koevoet. Omdat de bewoners niet thuis zijn, is het nog niet duidelijk of er een buit gemaakt werd. (KBG)