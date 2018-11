Dieven krijgen kluis niet los Kristien Bollen

06 november 2018

19u11 0

Dieven hebben ingebroken in een woning langs de Aarschotsesteenweg. De bewoners stelden de feiten maandagavond omstreeks 19.30 uur bij hun thuiskomst vast. De daders doorzochten het huis en probeerden een kleine kluis uit de muur te breken. Dat lukte hen evenwel niet. Of ze iets anders wel konden meenemen, is niet duidelijk.