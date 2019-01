Dieven halen woning overhoop Kristien Bollen

10 januari 2019

In een woning in de Jodenbeemdenstraat te Tienen werd er dinsdag ingebroken. De volledige woning werd doorzocht. Meerdere kasten en lades werden geopend en overhoop gehaald. Het juiste nadeel is voorlopig nog niet gekend.