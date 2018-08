Dieven geraken niet binnen 13 augustus 2018

Dieven probeerden vrijdagavond in te breken in een woning aan de Spikdorenstraat in Tienen, maar ze raakten niet binnen.





Er waren sporen van braak, namelijk een aantal inkepingen op de toegangsdeur, maar ze konden de deur niet forceren. De politie van Tienen kwam ter plaatse rond 20.30 uur. (HCH)