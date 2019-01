Dieven breken raam open Kristien Bollen

10 januari 2019

In een gezinswoning in de Rietstraat te Tienen werd dinsdag ingebroken. De dieven maakten van de afwezigheid van de bewoners gebruik om zich via het raam toegang te verschaffen tot te woning. De slaapkamers werden doorzocht.