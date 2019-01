Diefstal uit garage Kristien Bollen

22 januari 2019

Een bewoner van een huis in de Pollepelstraat in Tienen deed deze voormiddag bij de politie aangifte van een diefstal. Uit de garagebox van de man werden twee vislijnen gestolen. Wanneer de feiten precies plaats vonden is niet meteen duidelijk.