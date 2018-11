Dief gevat in speelgoedwinkel VDWT

16 november 2018

In een speelgoedwinkel in de Grijpenwegstraat werd donderdag om 18 uur een dief op heterdaad betrapt. De 18-jarige man uit Tielt-Winge probeerde een spelconsole te stelen. Hij was te zien op bewakingsbeelden in de winkel. De politie stelde een pv op.