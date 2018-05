Dief betrapt in kerk 19 mei 2018

In de Sint-Pieterskerk van Grimde in de Kerkstraat heeft een vrijwilligster donderdagnamiddag om 15 uur een dief betrapt. De Tienenaar probeerde er met geld uit het offerblok vandoor te gaan. Tegen de man is een pv opgemaakt. (VDWT)