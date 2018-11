Dief aangehouden Kristien Bollen

09 november 2018

18u27 1

In de Gilainstraat heeft de politie donderdagvoormiddag rond 9.30 uur een persoon staande gehouden die werkmateriaal en kabels met zich meedroeg. Bij verdere controle bleek dat de man het materiaal even voordien gestolen had van een werf in de Broekstraat. De verdachte werd aangehouden.