Dertienmaal en Hakendoverwijn Christian Hennuy

09 januari 2019

14u20 3

Op woensdag 16 januari is het in Hakendover weer tijd voor het Dertienmaal en op zondag 20 januari volgt er nog Hakendoverwijn, tijdens de winterkermis. Meteen de start van de festiviteiten met als hoogtepunt de paardengalop en processie op Paasmaandag.

Dertien is voor sommige mensen een ongeluksgetal, maar niet voor de inwoners van Hakendover. Op 16 januari vindt daar immers het Dertienmaal plaats, een bedevaart waarbij de weg tussen de kerk van Hakendover en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Steen in Grimde dertien maal wordt afgelegd. In totaal bedraagt de afstand een 40-tal km. Vanaf 12 uur kan men starten en men heeft 24 uur de tijd om de volledige afstand af te leggen. Om middernacht worden de bedevaarders gezegend in de kerk. Om 14 uur is er de groepsstart aan de kapel van Grimde. De traditie is gegroeid uit de stichtingslegende van de parochie in de 7de eeuw. Deze vertelt dat de kerk werd gebouwd door dertien mensen maar slechts 12 arbeiders kwamen hun loon ontvangen. De dertiende persoon was de Zaligmaker zelf.

Iedereen is welkom. Aan drukke overwegen zijn er snelheidsbeperkingen. Om veiligheidsredenen wordt aan de deelnemers gevraagd een fluohesje te dragen. De zondag die volgt na 16 januari gaat ook niet onopgemerkt voorbij. Dan viert Hakendover de voltooiing van de kerk, in de volksmond Hakendoverwijn. Op zaterdag 19 januari om 20 uur is er een receptie voor de hele parochie en op zondag 20 januari is het Hakendoverwijn, met om 9.30 uur een hoogmis opgeluisterd door het zangkoor St.Cecilia en de K.Fanfare St.Isidorus. Tijdens het Dertienmaal en heel het weekend kunnen bedevaarders en sympathisanten terecht in het gelegenheidscafé “Bij Simons” dat door het processiecomité wordt uitgebaat. Info: www.pp-h.be.