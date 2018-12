Dertien maanden cel voor veelpleger? Stefan Van de Weyer

19 december 2018

15u49 0 Tienen Voor een dertiger uit Tienen is bij verstek dertien maanden cel gevraagd op de Leuvense strafrechtbank. Hij pleegde onder andere enkele diefstallen, werd betrapt met een verboden wapen en werd tot twee keer toe aangetroffen in het bezit van speed.

De beklaagde werd begin juni en begin augustus van het voorbije jaar op het bezit van speed betrapt in Diest. Daarvoor vorderde het openbaar ministerie acht maanden cel en een boete van 8.000 euro. Voor de overtreding tegen de wapenwet werd één maand cel gevraagd en voor het plegen van een diefstal en een winkeldiefstal in Tienen staat hem mogelijk vier maanden cel en 300 euro boete te wachten. Hij werd eerder dit jaar al veroordeeld voor een winkeldiefstal uit een Colruytfiliaal in het Tiense.