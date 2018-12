Derde dag van Kerstmarkt Christian Hennuy

15 december 2018

Zondag 16 december is er van 14 tot 21 uur de laatste dag van de Kerstmarkt op het Torekesplein en het Mozartplein, en dit in het kader van Wintermagie. De Kerstman is present en neemt ook wie het wil mee in zijn arrenslee. Brave kinderen mogen met hem mee op de foto in zijn versierde huis in het voormalige suikermuseum. Kinderen die daar binnengaan krijgen een leuke verrassing. Verder heel wat verkwikkende jenevers, warme chocolademelk en hartige hapjes te krijgen aan de diverse standen. En je kunt er steeds kijken naar de Totemannenbak.