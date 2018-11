Denk mee na over de toekomstige rol van de Gete in de stad vdt

19 november 2018

De stad Tienen schreef samen met de Vlaamse Milieumaatschappij een studie uit voor het uitwerken van een strategische ontwikkelingsvisie voor de Grote Gete. Het studiebureau Multiple architecture & urbanism is hiermee van start gegaan en wil deze visie graag samen met de Tienenaars vormgeven. Op zaterdag 8 december wordt iedereen uitgenodigd om van 9.30 uur tot 12 uur mee van gedachten te wisselen tijdens een wandeling langs de oevers van de Grote Gete. “Samen bekijken we de kwaliteiten en mogelijkheden van de stroom in en rond het stadscentrum en wisselen we van gedachten hierover”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “De Sint-Helenasluis op de Sint-Helenavest ter hoogte van de Delhaize is het vertrekpunt. Wandel mee, deel jouw verhaal en geef jouw kijk op de toekomst van de Grote Gete in Tienen.”

