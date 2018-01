Denis gevierd voor bijna 50 jaar inzet bij Rode Kruis 02u26 0 Foto Christian Hennuy

Bij het Rode Kruis Tienen gaat Denis Vandermeulen verplicht met pensioen. Hij heeft 49 jaar dienst bij het Rode Kruis en startte op zijn 20ste. Nu hij 70 jaar is, moet hij ermee ophouden, omdat de leeftijdsgrens bereikt is. Denis werkte altijd in de luwte en bleef steeds op de achtergrond. "Maar hij maakte wel heel wat mee. Voor onze afdeling was hij steeds actief bij de hulpposten. Hij maakte de ontploffing van de suikerfabriek mee. Bij de aanslagen in Brussel gingen we naar de opvangcentra, en bij de treinramp in Buizingen trok hij ook mee op. Nu hij 70 jaar geworden is, mag hij geen functie meer vervullen in het Rode Kruis", aldus voorzitter Laurence Poleunis.











(HCH)