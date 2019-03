Delta opent nieuwbouw aan Hamelendreef vdt

29 maart 2019

18u02 0 Tienen Het maatwerkbedrijf Delta vzw heeft zopas haar nieuwbouw aan de Hamelendreef officieel geopend. Het oude gebouw was aan vernieuwing toe.

Delta vzw groeide voort uit dezelfde raad van bestuur van de Tiense beschutte werkplaats Blankedale vzw. “In 1999 hebben we deze vzw opgestart in ’t Klein Paviljoen op de site van Blankedale”, vertelt algemeen directeur Luc Govers. “Het was toen zo dat sociale economie en beschutte economie gescheiden moesten zijn. Vandaag is dat niet meer het geval en gaan beiden door het leven als maatwerkbedrijven.”

In 2000 verhuisde de vzw naar het pand ‘Adams’ op de hoek van de Hamelendreef en het Soldatenplein. “Het gebouw was eigenlijk in niet zo goede staat meer en we besloten wat later dan ook om het plat te gooien”, vertelt directeur Govers. “In afwachting van de nieuwbouw op dezelfde locatie kon de werking verder gezet worden in het naastgelegen pand van Natens, dat in 2005 te koop kwam. Daar zaten onze mensen wel kleiner. Nu beschikken we opnieuw over ongeveer 3.000 vierkante meter productie-en opslagruimte, gelijkaardig aan hetgeen we in ons oude gebouw hadden.”

Delta vzw stelt mensen tewerk die vijf jaar of langer werkloos zijn met een lage scholingsgraad. Aan hen wordt werk op maat geboden. Dit creëert de kans op doorstroming naar het normale economische circuit. Dit gedeelte van de werking omvat een veertigtal werknemers, de doelgroep dus samen met de omkadering. Daarnaast stelt Delta samen met verschillende partners een vijftigtal arbeidszorgmedewerkers, personen met een meervoudige problematiek, tewerk. “Via arbeidstraining proberen we hun arbeidsattitudes en vaardigheden te verbeteren. Dit verhoogt hun zelfwerkzaamheid zowel op gebied van werk als sociale situaties en geeft een mogelijkheid tot doorstroming naar het betaalde circuit”, aldus verantwoordelijke Els Beerten.

Het werk in Delta kan heel gevarieerd zijn. Verpakking, montage en reiniging zijn enkele voorbeelden. “We merken dat heel wat Tiense bedrijven hun weg naar ons vinden en dat appreciëren we”, aldus directeur Govers. “De afgeleverde producten bij ons zijn dan ook kwaliteit, anders zou ons verhaal niet kunnen blijven duren uiteraard.”