Definitief inplantingsplan 'Windpark E40' 21 juni 2018

Storm en Elicio laten weten dat het definitief inplantingsplan voor de bouw van 16 windturbines in Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden klaar is. Oorspronkelijk waren er 19 molens voorzien, maar die van Oorbeek lijken geschrapt te zijn. "We zijn daar uiteraard heel blij om", klinkt het in deze Tiense deelgemeente. "De turbines waren veel te dicht bij de huizen gepland en te hoog." Aan die hoogte werd intussen gesleuteld voor de andere molens. De tiphoogte zal zo minimaal 122 meter en maximaal 150 meter bedragen. "De definitieve tiphoogte wordt bepaald tijdens de vergunningsprocedure, die in het najaar zal opgestart worden", klinkt het bij Elicio en Storm. "Bij die gelegenheid zullen er infomarkten georganiseerd worden waarop het definitieve inplantingsplan wordt voorgesteld." Storm en Elicio gaan er voorlopig van uit dat de bouw zal starten in 2020. Meer info kan je bekomen op www.windparke40.be. (VDT)