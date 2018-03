De zes levens van Anne Frank 06 maart 2018

Op woensdag 7 maart van 15 uur tot 16.30 uur is er in de stadsbibliotheek aan de Grote Markt de lezing 'De zes levens van Anne Frank', door Rudi Boelen. Tijdens deze lezing komt de toehoorder meer te weten over het leven van Anne Frank, de omstandigheden van de jaren '30, de verschrikking van de Holocaust, de betekenis van Anne nu en voor opvoeding en onderwijs. Spreker Rudi Boelen is pedagoog-docent aan de lerarenopleiding 'bachelor lager onderwijs' van de UC Leuven-Limburg. Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van de rondreizende tentoonstelling 'Anne Frank - Laat me mezelf zijn' in samenwerking met Lions Club Tienen en de stad Tienen.





(HCH)