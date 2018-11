De Wereld Door Mijn Ogen Christian Hennuy

21 november 2018

Van zaterdag 24 november tot zaterdag 8 december loopt in de tentoonstellingsruimte van het CC De Kruisboog, aan het Sint-Jorisplein 20, de tentoonstelling ‘De Wereld Door Mijn Ogen’ of Ekaterina ART. Ekaterina Poterjahina, is een Russische kunstenares, designer en lerares beeldende kunst. Ekaterina experimenteert met verschillende materialen en technieken. De werken van Ekaterina openen nieuwe, fantastische, kleurrijke werelden, een creatieve visie op de kunst. De tentoonstelling is open tijdens de openingsuren van het Vrijetijdscentrum.