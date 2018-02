De Uilenboom sluit FLITS-campagne af 28 februari 2018

Basisschool De Uilenboom heeft onlangs de Flitscampagne afgesloten. Die ging van start op maandag 6 november en eindigde bij het begin van de krokusvakantie. "De doelstelling was om ouders en kinderen te stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid", zegt juf Inge van het derde leerjaar. "We hebben de actie nu afgesloten met een Miss en Mister FLUO-verkiezing. Omdat de keuze zo moeilijk was, werden de winnaars via loting aangeduid."





(VDT)