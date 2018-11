De Tiense almanak 2019 is in aantocht Christian Hennuy

29 november 2018

17u22 1

De nieuwe Tiense kalender van het ‘Kommetèèt vån Pikke Stijkès’ komt eraan. Deze brengt allerlei interessante weetjes over Tienen.

“Onze Tinsen Ållemenak brengt allerlei interessante weetjes over Tiense hoekjes en gebouwen, met daaraan verbonden bekende figuren uit diverse branches. Stukjes geschiedenis die tot ons erfgoed behoren. Dingen uit ons straatbeeld die velen al lang vergeten zijn, zoals over Poewtå, de Tiense tram, d’Ark van Nooëj, het Huis van Malta, onze stadsbrouwerijen Pieraerts of Vandenschrieck. Maar ook onze openbare WC’s, de pisbakken, de Cazinou, de verdwenen wielerpiste, het oude Sint-Jansgasthuis, dat eindelijk kan gerestaureerd worden, zoals met Hotel Kronacker gebeurd is, en veel andere wetenswaardigheden. En dat natuurlijk met het nodige fotomateriaal. Zoiets kan de mensen tot nadenken stemmen: ‘Zo mooi was onze stad’. En aanzetten tot meer respect voor de stad en haar taal”, aldus Julien Vandenbroeck van het Kommetéét.