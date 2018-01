De Suikerspin krijgt nieuwe speelplaats en extra klaslokalen 30 januari 2018

02u37 0 Tienen In GO! basisschool De Suikerspin in Grimde staan de komende maanden heel wat bouwprojecten op het programma. In een eerste fase wordt de speelplaats onder handen genomen. Daarna wordt het capaciteitsprobleem aangepakt. De school kende de laatste tien jaar een enorme uitbreiding, waardoor plaatsgebrek dreigt.

"De speelplaats is dringend aan vernieuwing toe", zegt directeur Dieter Rodeyns. "We zijn dan ook blij dat Scholengroep 11 hierin wil investeren. Het ontwerp is alvast veelbelovend. Het moet een speelplaats worden waar kleuters en lagere schoolkinderen elkaar kunnen vinden. Geen opdeling in hokjes, maar een plaats waar groen, uitdaging, beweging en sociale interactie belangrijke pijlers zullen zijn. Als alles volgens planning verloopt, zullen de werken begin juli aanvangen en klaar zijn voor het nieuwe schooljaar."





Een tweede dossier waaraan wordt gewerkt, is het capaciteitsdossier. "De school groeide van 166 leerlingen in 2008 naar 285 leerlingen in 2018", aldus directeur Rodeyens. "Momenteel zijn er nog maar weinig vrije plaatsjes beschikbaar. Toen minister Crevits aan de stad Tienen een capaciteitsbudget toekende van twee miljoen euro, werd de piste onderzocht om in de voormalige uitleenpost van de stadsbibliotheek en in de aanpalende pastorij extra plaatsen te creëren. Scholengroep 11 kreeg voor dit dossier een budget van 500.000 euro toegekend." Ondertussen werd de voormalige uitleenpost tot klaslokaal omgevormd en bij de start van vorig schooljaar in gebruik genomen. "GO! centraal startte vorig schooljaar het dossier om uit te breiden in de pastorij. Als alles goed gaat, zouden de werken oktober 2018 aanvangen. We hopen dat de pastorij bij het begin van schooljaar 2019-2020 in gebruik genomen kan worden. Zo kunnen er hier nog eens vier klasjes bijkomen", besluit directeur Rodeyns. (VDT)