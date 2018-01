De Slummen spelen 'Het Wittebroodslijk' 02u26 24 Foto Christian Hennuy

'Welle(n), de Slumme(n) van Vessenake', de toneelvereniging van Vissenaken speelt dit jaar voor de 19e keer toneel. Op vrijdag 26, zaterdag 27, zondag 28 januari, vrijdag 2, en zaterdag 3 februari brengt de toneelgroep telkens om 19u30 in zaal De Kronkel te Vissenaken het stuk 'Het Wittebroodslijk'. Het toneelstuk is een komische thriller van Paul Coppens en Guy Didelez geregisseerd door Stef Boogaerts. "Mark en Patsy kijken zo uit naar hun eerste huwelijksnacht. Een uit de hand gelopen grap met zeven varkens en een lijk in huis gooit echter roet in het eten", is alles wat Guido Lauwereys erover wil vertellen. Info en reservatie op www.vissenaken.be/deslumme of 0479/97.32.65





(HCH)