De Refugie Redactie

08 januari 2019

13u46 0 Tienen Chef Van Vlemmeren weet wat hij wil: een smakelijke Franse keuken bereiden tegen aantrekkelijke prijzen, met de nadruk op visbereidingen. Dat was het oordeel van de inspecteurs van de Michelin Gids. En ook in de Gault & Millau ontbreekt er geen lof voor dit kleinschalig restaurant aan de Kapucijnenstraat. Zopas vernieuwden de zaakvoerders Katrien Vanistendael en Jean-François Van Vlemmeren het volledige interieur. “We hebben met glinstering in de donkere verf gewerkt, waardoor je de sterrenhemel zou moeten zien”, vertelt de spontane gastvrouw Katrien. Op het bord proefden we alvast een stukje van die hemel.

Het stormt wat buiten, dus we haasten ons om binnen te zijn. Katrien staat al meteen klaar om de deur voor ons open te doen. Een ober haast zich naar ons toe om onze jassen aan te nemen. Een goede start van de avond. We krijgen een tafeltje aan het venster toegewezen. Toegegeven, het uitzicht op de werken aan de Vesten is misschien niet echt aangenaam, maar we besluiten onze blik op het nieuwe aangename interieur te richten. De zaak geraakt stilaan goed gevuld en er hangt een aangename ongedwongen sfeer.

Mijn gezelschap kiest voor de aperitief van het huis ‘Saumur’ Brut uit de Loire. Ik bestel op aanraden van de gastvrouw de eigen ‘Refugin’ met Tiense appels. “Als we streekproducten kunnen gebruiken, doen we dat”, vertelt Katrien, die ondanks de drukte de tijd neemt om gedurende de hele avond af en toe een praatje te slaan, ook met de andere gasten. De bediening door de ober is eveneens voortreffelijk. Hij weet ons rustig en met kennis van zaken te vertellen wat we geserveerd krijgen. De gastvrouw geeft bij de aangepaste wijnen ook steeds wat uitleg. Dat is een meerwaarde.

Na het smaakvolle trio van hapjes hebben we echt honger naar meer gekregen. We kijken op de menukaart en zien telkens het woord ‘bistronomie’ verschijnen. Dat is een nieuwe hippe term blijkbaar, die zoveel wil zeggen als tafelen in een ongedwongen sfeer, met op de kaart kwalitatieve gerechten een aan betaalbare prijs. Mijn partner gaat voor de aan tafel gerookte zalm op eikenhout met een fris slaatje en ik kies de St.Jacobsnoot, vongolé, kokosmelksoepje, citronella en koriander. Het uitgebreide smakenpalet in beide gerechten is een schot in de roos. “Elke maand zit Jean-François voor een leeg blad om een nieuw menu van de maand uit te dokteren”, vertelt Katrien. “Het is telkens een uitdaging, want hij wil elke keer iets nieuws aanbieden. Er wordt dus altijd druk geëxperimenteerd in de keuken.”

Als hoofdgerecht wordt een mooi stuk dunne lende uit onze Ardennen met frietjes, een salade en Béarnaise aangeboden, net als een voldoende groot stuk kabeljauwfilet, puree van Sweet Potato, Brusselse spruitjes, buikspek en kalfsjus. Te zien aan onze lege borden was het bijzonder lekker. En ook het dessert van het menu is om duimen en vingers van af te lekken: gekarameliseerde mille-feuille, ganache van witte chocoladen appelsienmarmelade en melkchocoladeijs. Om alles goed te laten verteren, wordt ons een koffie of degustief van het huis aangeboden. Katrien en Jean-François hebben met hun een kwaliteits- en vooral smaakvolle keuken aan een eerlijke prijs absoluut een stoel in de hemel verdiend.

Onze score: vier sterren en half

Eten: 9/10

Bediening: 9/10

Comfort: 9/10

Gegevens:

Kapucijnenstraat 75

3300 Tienen

016/82.45.32

Gesloten op dinsdag, woensdag en zaterdagmiddag

www.derefugie.be

Prijzen:

Voorgerecht: 20-24 euro

Hoofdgerecht: 28-34 euro

Dessert: 10 euro

Driegangenmenu à 48 euro en kindermenu à 22 euro.