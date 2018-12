De leerlingen van De Sterretjes overhandigen cheque aan CTP vdt

20 december 2018

Naar aanleiding van De Warmste Week wilden de leerlingen van de provinciale school De Sterretjes ook hun steentje bijdragen. Als goede doel werd er gekozen voor het Centrum Therapeutische Paardrijden in Attenhoven bij Landen. De kinderen van type 2 van de school gaan hier tweewekelijks naartoe en dat blijkt een grote meerwaarde te zijn. “Elke klas ging met zijn juf of meester aan de slag en maakte leuke attenties. Zo werden er zeepjes, sfeerlichtjes, zeevruchten, spekjes, vogelzaad en koekjes verkocht op de markten en in de supermarkten. Dit leverde het mooie bedrag van 850 euro op.” Als kers op de taart besloot de vriendenkring van de school hier nog eens 250 euro bij op te leggen. Zo werd er vandaag een cheque van 1.100 euro overhandigd aan Paul Vlayen van het CTP. “Onze werking draait zeven dagen op zeven op volle toeren. Aangezien we niet veel centjes hebben, is deze bijdrage bijzonder hartverwarmend. We zullen hier onder meer spelmateriaal voor op de paarden mee aankopen.” Meer info over het CTP vind je op www.centrumtp.com.