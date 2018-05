De Lazuur: om ter snelst schaapdragen TIENSE WIJKEN STRIJDEN TEGEN MEKAAR IN AFLOSSINGSWEDSTRIJD VANESSA DEKEYZER

18 mei 2018

02u34 0 Tienen OpgewekTienen lanceert voor het eerst De Lazuur, een aflossingswedstrijd met teams uit de verschillende wijken van Tienen. De wedstrijd wordt gelopen in de omgeving van de Paterskerk op 10 oktober, niet toevallig de Tiense feestdag of Kweikersdag, die samen met stad Tienen wordt georganiseerd.

"Iedereen kent wel de Boat Race, de roeiwedstrijd tussen de universiteiten van Cambridge en Oxford op de Thames in London. Of de Palio, de paardenrace op de Piazza del Campo in Siena in Italië, waar de wijken het tegen elkaar opnemen", zegt Philippe Liesenborghs van opgewekTienen. "In beide wedstrijden heerst een gezonde wedijver. Winnen is wel degelijk belangrijk, maar er heerst ook respect voor elkaar. Vanaf dit jaar is er in Tienen ook zo'n wedstrijd: De Lazuur, verwijzend naar het lazuur-blauw uit de Tiense vlag en het wapenschild. Met dit initiatief willen we de samenwerking in de Tiense wijken en dorpen, voortaan contreien genoemd, aanwakkeren en nieuwe ontmoetingen mogelijk maken."





Het is niet zomaar een wedstrijd. De deelnemers moeten onderweg een zelfgemaakt schaap dragen.





"Tienen heeft iets met schapen. Zo hebben Tienenaars als spot- en geuzennaam niet alleen 'Kweikers', maar ook 'Schapenkoppen'", weet Philippe. "Naar aanleiding van De Lazuur werd een nieuwe sportieve uitdaging uitgevonden: het schaapdragen. De deelnemers lossen elkaar af door middel van het overdragen van het schaap. Elk contrei maakt haar eigen schaap dat voldoet aan een aantal vereisten, zoals een minimumgewicht van vier kilogram."





Alle deelnemers aan De Lazuur moeten ook uitgedost zijn in de kleuren van hun wijk. "Inspiratie kan gehaald worden uit historische vlaggen, wapen- of familieschilden of op basis van wat de contrei vandaag typeert", aldus Philippe Liesenborghs.





Het getal 10

"Verder verwijst De Lazuur veel naar de tien van Tienen. Elke ploeg telt tien deelnemers uit tien verschillende leeftijdscategorieën, elk team moet tien rondes afleggen en de contrei met het mooiste schaap, het mooist uitgedoste team of de beste supportersploeg krijgt bovendien een voorsprong van 10 seconden aan de start."





De winnaar krijgt uiteindelijk een Gouden Vlag, een ontwerp voor een eigen contrei-vlag en een ereplaats tijdens de feestelijke intrede van de Tiense reuzen op de Kweikersdag. "Maar het gaat bovenal om de eer en het plezier", besluit Philippe. "Het wordt vast een spannende wedstrijd en hopelijk de geboorte van een nieuwe traditie."





Teams mogen zich bij de organisatie melden tot 23 september.





Het reglement en alle verdere informatie is terug te vinden op www.opgewekTienen.be/lazuur.