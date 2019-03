De Lazuur komt terug vdt

12 maart 2019

17u39 0 Tienen De Lazuur, de Tiense buurten- en dorpenwedstrijd, keert terug. Aanstaande zondag om 11 uur wordt in Plan B wordt de nieuwe editie afgetrapt met de voorstelling van het vernieuwde en vereenvoudigde reglement.

In 2018 werd een nieuwe traditie opgestart: De Lazuur. Op de Tiense feestdag, de Kweikersdag, vindt een aflossingswedstrijd met teams uit de verschillende wijken en dorpen van Tienen, ‘contreien’ genaamd, plaats. Het is niet zomaar een gewone wedstrijd. De deelnemers moeten onderweg een zelfgemaakt schaap dragen. Waarom schapen? Tienen heeft iets met schapen. Tienenaars hebben als spot- en geuzennaam niet alleen ‘Kweikers’, maar ook ‘Schapenkoppen’. Naar aanleiding van de Lazuur werd een nieuwe sportieve uitdaging uitgevonden: het ‘Schaapdragen’. De deelnemers lossen elkaar af door middel van het overdragen van ‘het schaap’. Elke contrei maakt haar eigen schaap dat voldoet aan een aantal vereisten.

Wie wil, kan zijn contrei zondag al inschrijven en er is uiteraard ook ruimte voor vragen en info aan de organisatoren. Het reglement en alle verdere informatie is vanaf 17 maart terug te vinden op www.lazuur.be. Nieuwe teams mogen zich bij de organisatie melden via lazuur@opgewekTienen.be of 0491/25.60.55. “Ook wie interesse heeft om een ploeg samen te stellen, maar niet goed weet hoe hij er aan moet beginnen, mag een seintje aan ons geven. We helpen hen graag op weg”, zegt Philippe Liesenborghs.