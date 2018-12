De kinderen van De Wijsneus nemen afscheid van 2018 vdt

24 december 2018

“Afgelopen vrijdag namen we in een gepaste kerstsfeer afscheid van 2018 met de wijsneusjes en hun ouders”, zegt directeur Hilde Marijns. De kinderen zongen voor ze de school verlieten per klas uit volle borst een kerstliedje voor hun ‘supporters’. Daarna trakteerde de oudervereniging iedereen op een koffie of drankje met een ruim gebakjesbuffet. “Wij zijn klaar voor de feestdagen!”