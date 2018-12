De Gouden Schaar zet 10.000ste klant op een originele manier in de bloemetjes vdt

De Gouden Schaar heeft op een originele manier haar 10.000ste klant in de bloemetjes gezet. Voor de gelegenheid kwam Jo Uytterhoeven van Station Racour naar de winkel afgezakt als stationschef.

In september lanceerde herenkledingzaak De Gouden Schaar een najaarsactie. De winkel ging op zoek naar de 10.000ste klant. “Sinds we in 2011 de zaak van de vorige eigenaars hebben overgenomen, zijn we gestart met het bijhouden van de klantengegevens”, zegt Bart Debbaut, zaakvoerder van de winkel. “Sindsdien zijn er effectief tienduizend verschillende mannen over de vloer gekomen. Tienduizend mannen die we aan een nieuwe outfit hebben geholpen, dat verdiende een actie.” Frederik Tack uit Landen werd kort na zijn eerste bezoek aan de winkel in november van dit jaar uitgeroepen tot tienduizendste klant. Hij werd beloond met een kledingcheque van driehonderd euro en kreeg, uit handen van Jo Uytterhoeven, voor de gelegenheid in een stationschef-outfit, een waardebon voor twee overnachtingen voor zes personen in de unieke treinvakantiewoning van de bekroonde B&B.