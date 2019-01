De Gouden Schaar in de campagne ‘Ondernemers voor Iedereen’ Vanessa Dekeyzer

29 januari 2019

09u58 0 Tienen Het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid (Vlaio) en Flanders DC hebben 90 portretten van Vlaamse ondernemers gemaakt. Op de website www.ondernemersvooriedereen.be staan de filmpjes van elk van die ondernemers. Van 4 februari tot 13 april reist er een mobiele installatie van deze campagne langs negen Vlaamse grootsteden om iedereen kennis te laten maken met ondernemerschap. Mannenmode De Gouden Schaar uit Tienen is een van de 90 geportretteerde ondernemers.

“Toen ze me vroegen of ik wilde deelnemen aan een campagne om ondernemers in een positief daglicht te stellen, was ik meteen enthousiast”, vertelt Bart Debbaut, zaakvoerder van De Gouden Schaar. “Met een cameraploeg hebben ze mij de hele dag gevolgd en een fantastisch mooi filmpje gemaakt. Ann en ik waren bijzonder tevreden over het resultaat: het filmpje geeft precies weer wat we willen uitstralen: warmte, ‘gewoon zijn’, gezelligheid, persoonlijke service, fierheid op onze winkel, dankbaarheid om de trouw van zoveel klanten. Het filmpje heeft daarom ook een prominente plaats gekregen op onze website www.degoudenschaar.be.”

“Vlaanderen mag best wat ambitieuzer zijn, als het aankomt op ondernemerschap. We hebben nood aan meer starters, meer blijvers en meer groeiers”, zei Mark Andries, administrateur-generaal bij VLAIO bij de opstart van deze opmerkelijke campagne, die langs negen Vlaamse grootsteden trekt. Elke ondernemer zal daarbij in de vorm van een grote kubus aan het publiek worden voorgesteld. In de indrukwekkende installatie kunnen mensen rondwandelen tussen de verhalen van lokale ondernemers, inspiratie opdoen en deelnemen aan een quiz waarmee heel wat prijzen te winnen zijn.

“Omdat in Vlaanderen ondernemers nog altijd kampen met vooroordelen en een negatieve beeldvorming, was zo’n campagne om de perceptie rond ondernemen in Vlaanderen te verbeteren meer dan welkom”, meent Bart Debbaut. “Ondernemers hebben niet enkel een economische impact op de maatschappij, we creëren waarde en jobs en we brengen mensen samen en maken producten en diensten die ons allemaal het leven makkelijker maken.”

Van 4 tot 9 februari zal de installatie ‘Ondernemers voor Iedereen’ in Gent staan. Daarna verhuist de campagne onder meer naar Brugge, Antwerpen, Hasselt en Genk. Leuven sluit de reeks van negen centrumsteden af: van 8 tot en met 13 april kan je de kubus van De Gouden Schaar en 89 andere Vlaamse ondernemers gaan bezoeken op het Martelarenplein.