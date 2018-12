De Gasthuismolenstraat en de Beggaardenstraat worden vier jaar afgesloten voor het verkeer Werken aan Sint-Janshospitaal gaan eindelijk van start Vanessa Dekeyzer

13 december 2018

12u59 0 Tienen Vier jaar zullen de Gasthuismolenstraat en de Beggaardenstraat afgesloten worden voor verkeer en dat vanaf aanstaande zaterdag. Reden zijn de lang verwachte renovatiewerken aan het voormalige Sint-Janshospitaal in de Gasthuismolenstraat. “Dit is geen klein werkje en de eigenaar is gehouden aan een strakke timing, dus we willen dat de werken ordentelijk verlopen. Vandaar dat we eenduidig de betrokken straten gedurende de werken afgesloten houden”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Het dossier van het Sint-Janshospitaal is er eentje met heel veel bladzijden. Het geklasserd, gesticht rond 1200, schitterde ooit in haar pracht, maar de laatste veertig jaar ging dit pand steeds meer verkrotten. In 2010 moest het pand omwille van instortingsgevaar zelfs onderstut worden. De stad kon een minnelijke schikking treffen met Onroerend Erfgoed na een proces verbaal als gevolg van verwaarlozing van het pand, waarna het pand verkocht werd aan Tom Decuypere, die in het Tiense zijn sporen al verdiende met onder meer een succesvolle restauratie van de stadsbibliotheek tot Hotel Kronacker.

Tom start maandag officieel met de renovatie van het Sint-Janshospitaal. “Eerst moeten er enkele voorbereidende werken gebeuren, voor de effectieve afbraak, die na Nieuwjaar zal aanvangen”, zegt Tom. “Eerst zal het linkerdeel van het pand aangepakt worden. Dat is het onstabiele gedeelte. We mogen hier van Onroerend Erfgoed afbreken, maar daarna moeten we het gebouw wel in oorspronkelijke stijl heropbouwen. Er komen vier à vijf appartementen. Het rechterdeel, waar de woningen komen, is niet zo onstabiel. Hier kunnen we gewoon gaan restaureren. Het stuk ertussen, wat we aangekocht hebben van Peeters Decor, is nog in goede staat. Hier komen de loften.”

De renovatie moet binnen de 48 maanden klaar zijn. Dat werd zo bepaald in het proces verbaal van Onroerend Erfgoed. In samenspraak met de buurt, stad, politie en brandweer werd besproken hoe de werken in de best mogelijke omstandigheden kunnen gebeuren, zonder al te veel hinder. “De Gasthuismolenstraat en aansluitend de Beggaardenstraat worden de komende 48 maanden afgesloten voor het verkeer”, kondigt burgemeester Partyka aan. “Wanneer je een dag wel en dan weer een dag niet de straten moet afsluiten, kan dat voor verwarring zorgen. We trekken dus één lijn en houden de straten afgesloten. Dat is ook positief voor de buurt die klaagt over veelvuldig sluipverkeer. Het is wel zo dat de woningen en garages in beide straten toegankelijk blijven voor de bewoners. Ook voor fietsers en voetgangers blijft de doorgang verzekerd.”

“Na de werken zal trouwens bekeken worden of we enkel nog lokaal verkeer zullen toelaten in beide straten of de rijrichting omdraaien”, gaat Partyka verder. “In de meerjarenplanning gaan ook de heraanleg van de straten zien op te nemen, samen met de plannen voor de herwaardering van de Gete ter plaatse. Met de renovatie van een van de grootste stadskankers in de stad slaan we hier dus drie vliegen in één klap.”