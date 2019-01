De Funschuur lanceert feestzaal voor kinderen Vanessa Dekeyzer

18 januari 2019

13u35 0 Tienen Een feestzaal op maat van kinderen? Dat bestaat nog niet in het Hageland. En dus, dacht Chris Tutenel, maken we er eentje. De Funschuur opent vanaf vandaag de deuren aan de Diestsesteenweg 112. “Er kunnen onder meer kinderfeestjes, sleepovers en themafeestjes plaatsvinden, maar evengoed communies, huwelijken of babyborrels”, zegt Chris.

Chris Tutenel uit Hoeleden startte acht jaar geleden met Funkoffers. Aan de hand van spelkoffers trok ze naar meer dan 100 feestjes en maakte ze zo’n 5.000 kindjes blij. “Ik ging vaak bij mensen thuis en merkte daarbij dat veel huizen niet gemaakt zijn om een grote groep kinderen in te animeren. De feestjes, die in wel in een zaal plaatsvonden, waren dan weer niet echt geschikt voor kinderen. Vaak worden die nog voor andere doeleinden gebruikt en staat er waardevol materiaal.”

En dus ging Chris op zoek naar een ruimte waar ze een feestzaal kon maken, waar kinderen veilig en ongeremd kunnen spelen. “Het was een hele zoektocht, maar uiteindelijk vonden we een oude Alfa-Romeo garage op de Diestsesteenweg”, vertelt Chris. “Wij, mijn man Romuald en ik, zijn hier echt van nul moeten beginnen en het was vijf maanden keihard werken, dag en nacht. Maar het resultaat is wel heel tof!”

Wanneer je de Funschuur binnenstapt, kom je eerst terecht in een soort woonkamer met keuken, waar de kinderen onthaald worden en waar ze iets te eten en te drinken kunnen geven. Er staat ook een grote zetel en plooibedjes kunnen uitgestald worden, zodat tienermeisjes hier een sleepover kunnen houden. Door de ‘staldeur’, het thema is namelijk boerderij, kom je terecht in een grote loods, waar springkastelen en ander spelmateriaal makkelijk kunnen uitgestald worden. “Dat spelmateriaal is ter beschikking en kan gewoon mee besteld worden”, zegt Chris.

“Daarnaast werken we ook samen met Sam Collin uit Hoegaarden, die zijn eigen bedrijfje Avontuurlijk, Natuurlijk, runt. Hij biedt onder meer Archery Tag, Nerf Battle en Curling aan. Bij lasershooting kan de zaal ook makkelijk verduisterd worden. Speciaal op maar van tienerjongens hebben we ook grote auto’s op afstandsbediening aangekocht. Die kunnen rijden op een parcours dat zelf in mekaar dient gestoken worden. Zo is er een parcours voor racewagens en een parcours voor monstertrucks.”

De loods kan ook een heel ander sfeertje krijgen dankzij de leds in de zijmuren. Op die manier maakt het koude licht plaats voor warme tinten , ideaal voor babyborrels, huwelijken of communies. De mogelijkheid bestaat eveneens om de loods volledig leeg te maken en hier een marktje of een beurs te organiseren. Alles kan eigenlijk. “En heel belangrijk bij de Funschuur is dat geen enkel feestje in het water kan vallen, want hier is het altijd droog”, zegt Chris. De reservaties lopen al vlotjes binnen. “Er zijn al communies gepland tot in 2020. Dat is echt zot, maar het toont zeker de nood van deze zaal aan”, besluit Chris.

Wie een kijkje wil komen nemen, is welkom op de opendeurdag morgen, zaterdag 19 januari, van 14 tot 17 uur. Op de Facebookpagina van De Funschuur en op de website www.defunschuur.be is ook meer info terug te vinden.