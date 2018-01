De Buksboom opent de deuren 02u26 0 Foto RV Zaterdag wordt het vernieuwde parochiecentrum van Bost officieel geopend. Tienen Op zaterdag 27 januari opent het gerenoveerde parochiecentrum van Bost de deuren. Met OC De Buksboom beschikt Tienen over een zesde volwaardig ontmoetingscentrum.

"De renovatie gebeurde in nauw overleg met de lokale verenigingen", zegt Eddy Poffé (Open Vld), schepen van Patrimonium. "De infrastructuur is dan ook volledig op hun noden afgestemd. Naast een grote zaal met toog en podium is er een kleedkamer, keuken, vergaderzaal en berging."





De uitbating van het centrum zal gebeuren door een koepel-vzw van lokale verenigingen, die de naam 'De Buksboom' uitkoos. Dit verwijst naar het Germaanse 'buksothu', een verzameling van buksbomen, waarvan de naam 'Bost' is afge-





leid.





"Het project kan rekenen op een subsidie binnen Leader,





een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, wat 75.000 euro oplevert in de totale





projectkost van bijna





800.000 euro", zegt schepen van Cultuur, Wim Bergé (CD&V). De officiële opening start om 14 uur. Iedereen is welkom en kan die dag doorlopend tot 17 uur een kijkje komen nemen. (VDT)