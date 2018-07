Datum volgende Suikerrock ligt nog niet vast 31 juli 2018

02u25 1 Tienen Onmiddellijk na het affluiten van Suikerrock zondagnacht heeft voorzitter Walter Kestens verrast door te stellen dat de datum voor de volgende Suikerrock nog niet vastligt. En dat terwijl in het verleden meestal de omroeper van dienst tijdens het festival de mensen uitnodigde voor de volgende editie, mét datum erbij.

"We hebben er een topeditie van gemaakt, en vermoedelijk werd het de heetste Suikerrock ooit. Vermoedelijk zal de volgende Suikerrock plaatsvinden in het overgangsweekend van juli naar augustus volgend jaar, maar hierover hebben we nog geen besprekingen gehad met de stad. Vandaar nog geen datum", aldus Kestens. Of dit iets te maken heeft met de gemeenteraadsverkiezingen en een nieuw stadsbestuur? "Suikerrock laat zich niet leiden door de politiek. We organiseren een festival op een professionele manier", aldus de voorzitter. Op de vraag van enkelen om met het festival uit het stadscentrum te verdwijnen, is Kestens kordaat: "Dit gaat om de mening van enkele verzuurde mensen. Tijdens het festival hebben weer een honderdduizendtal mensen bewezen dat het festival hier hoort. Het is trouwens de historische functie van een marktplein om mensen samen te brengen". "Dit jaar hebben we onze medewerkers uit veiligheidsoverwegingen niet 's nachts laten werken zoals andere jaren. Het is gevaarlijk om vrijwilligers die moe zijn 's nachts te laten werken. Vandaar dat zij er gisterochtend aan begonnen zijn. Maar morgenavond zijn alle sporen van Suikerrock verdwenen in het stadsbeeld". (HCH)